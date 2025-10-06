Răzvan Lucescu, mesaj dur după ce PAOK a revenit spectaculos cu Olympiacos: „Uitaţi-vă la Liverpool!”

Răzvan Lucescu a reacţionat cu un discurs acid după ce PAOK a reuşit o revenire de senzaţie, câştigând derby-ul cu Olympiacos, scor 2-1, deşi a fost condusă cu 1-0. Tehnicianul român a recunoscut că, pentru prima dată de când antrenează la Salonic, presiunea asupra sa a fost la cote maxime, în contextul unei serii negative de cinci meciuri fără victorie pentru echipa sa.

Lucescu a tras un semnal de alarmă, invocând exemplul unor cluburi mari precum Liverpool – care a cheltuit sume uriaşe, dar a ajuns la trei eşecuri consecutive – şi Manchester City, cu 13 meciuri fără victorie la un moment dat. Antrenorul a subliniat că în perioadele dificile contează cel mai mult spiritul de luptă al jucătorilor şi susţinerea echipei.

„Sunt aici de mult timp. Este prima dată când trec prin această situație. Această negativitate, presiunea. Știu că oamenii vor rezultate, dar în fotbal rezultatele nu vin întotdeauna așa cum îți dorești. Ce vedem la Liverpool? Au cheltuit 500 de milioane și au trei înfrângeri consecutive, Manchester City, care a avut 13 meciuri fără victorie.

În momente ca acestea, când rezultatele nu sunt bune, trebuie să vedem munca jucătorilor. Luptă, încearcă, fac greșeli pentru care am plătit. În momentele dificile trebuie să susținem echipa. Am avut această imagine în prima repriză, dar a existat o situație în ultimele zile în care aveai senzația că ești mai degrabă în zona retrogradării sau în mijlocul clasamentului.