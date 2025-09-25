Răzvan Lucescu, nervos după debutul ratat: „Avem nevoie și de noroc!” PAOK, remiză dramatică cu Maccabi Tel Aviv în Europa League

Răzvan Lucescu a reacționat ferm după egalul PAOK cu Maccabi Tel Aviv, scor 0-0, în prima etapă a grupelor Europa League, spunând că echipei sale i-a lipsit norocul pentru a obține victoria.

Tehnicianul român a evidențiat dificultatea meciului, subliniind că adversarii au avut calitate pe faza ofensivă și și-au creat ocazii mari, la fel ca formația sa.

„A fost un meci dificil și cu multă calitate pe faza ofensivă, adversarii și-au creat ocazii. Am făcut câteva greșeli în prima repriză. În a doua nu le-am mai repetat și nu le-am oferit spații adversarilor.

Ei s-au apărat bine, nu a fost ușor, dar am avut șansa de a câștiga meciul. Nu am reușit să marcăm. În unele momente, avem nevoie și de noroc.

Trecem printr-o perioadă în care nu avem șansă, dar trebuie să ne menținem încredere cu care jucăm și să reușim să marcăm”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr, după PAOK – Maccabi Tel Aviv 0-0.

PAOK a ratat oportunitatea de a se impune pe final, prin Chalov și Mady Camara, care au ratat ocazii mari. În grupa Europa League, echipa lui Răzvan Lucescu va întâlni pe Celta Vigo, Lille, Young Boys, Brann, Ludogorets, Betis și Lyon în următoarele runde.