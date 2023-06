Răzvan Lucescu nu vrea să se despartă de PAOK Salonic: „Sunt sub contract cu ei încă un an!”

Răzvan Lucescu a intrat în vizorul celor de la CFR Cluj, conform Digi Sport. Tehnicianul este dorit în locul lui Dan Petrescu, aflat pe picior de plecare.

Antrenorul celor de la PAOK Salonic a declarat recent că mai are un an de contract cu formația elenă. Iată cum a comentat.

„Sunt sub contract cu ei încă un an!”

„Dacă se zice, să rămânem la faza de ‘se zice’. Nu știu nimic, eu sunt sub contract cu PAOK încă un an. Am o clauză de reziliere de șapte milioane de euro.

Nu am de ce să discut acest subiect, pentru mine nu există. Nici nu știu dacă e adevărat. Îmi fac publicitate singur? Habar nu am”, a declarat Răzvan Lucescu, pentru Digi Sport.