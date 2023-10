Răzvan Lucescu reacție dură, dar siceră despre fotbalul românesc: „Este spre lumea a patra. O spun cu regret, nu-mi face plăcere asta!”

Răzvan Lucescu, tehnicianul grecilor de la PAOK, a vorbit recent despre situația fotbalului românesc. Tehnicianul român consideră că fotbalul din România a ajuns pe o scară mult mai joasă decât cea pe care se afla pe vremea când era selecționerul naționalei noastre.

Pentru a evidenția condiția jalnică în care se situează acum fotbalul autohton, Răzvan Lucescu s-a referit în special la pregătirea tinerilor jucători români.

„Este spre lumea a patra. O spun cu regret, nu-mi face plăcere asta!”

„Când eram selecționer și am spus că România se îndreaptă spre lumea a treia a fotbalului, mulți au strâmbat din nas. Realitatea o demonstrează că suntem mai rău decât atunci, chiar spre lumea a patra. O spun cu regret, nu-mi face plăcere asta, dar așa stau lucrurile.

Eu refuz să cred că fotbalistul român este la același nivel cu cel din Armenia, Macedonia, Kosovo, Israel, echipe contra cărora noi am făcut egal. Pur și simplu refuz. Românul e mult mai talentat, dar din păcate nu are educație fotbalistică. De aia nu reușește. Renunță prea ușor, se pierde în momente delicate, nu reușeșe să tragă de el. Are o mentalitate comodă, se vede și prin faptul că nu se impune afară, unde situația e diferită față de cea din țară. Fotbaliștii noștri cresc în România, în condiții diferite, iar când ajung afară se lovesc de situații dure. Abandonează. Jucătorii români pun prea ușor capul în pământ și nu mai reacționează, de aceea nu reușesc să se exprime la nivelul talentului lor.

În România, tinerilor li se asigură o educație fragilă. Li se spune: «Ești cel mai bun». Se ghidează după ideea: «Eu și numai eu!» Iar când intră într-o competiție reală, își dau seama că nu sunt chiar cei mai buni și capotează. Nu luptă. Asta e, din păcate, realitatea cu jucătorii români.

Jucătorul român trebuie învățat să dea în primul rând pentru echipă. Să se pună pe el pe locul doi și echipa în prim plan. Adică să se sacrifice. La noi, lucrurile stau invers, ceea ce nu e normal. Și de aici încep problemele. Lucrurile se strică încă de la copii, acolo unde și implicarea familiei este prea mare. Se duc la meciuri, se bagă peste ei, peste antrenori, e o mare eroare. Unii părinți văd fotbalul ca o posibilitate pentru copii să ajungă bogați și celebri. Așa privesc lucrurile. Ceea ce e total greșit. Înainte de avea statutul social și financiar al lui Ronaldo sau Messi, trebuie să fii în primul rând valoros ca Ronaldo și Messi”, a declarat Răzvan Lucescu, pentru cei de la ProSport.