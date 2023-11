Răzvan Lucescu și-a vărsat nervii după ce a învins Olympiakos cu 4-2: „Voi pleca! S-a sfârșit lumea?!”

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, s-a impus cu 4-2 pe terenul lui Olympiakos, în derby-ul etapei a 10-a a campionatului.

„Dacă mai întrebi o dată, voi pleca”, i-a transmis Răzvan Lucescu unui jurnalist care-l tachina

Echipa oaspete a controlat meciul, conducând cu 4-0. Zivkovic a deschis scorul în minutul 38, după care Thomas a realizat o dublă (56, 65), primul gol fiind marcat din penalty.

Ozdoev a înscrie și el, în minutul 78, după care PAOK nu a mai forțat, având în vedere că joi primește replica lui Aberdeen, în Grupa G din Conference League.

Pe fondul relaxării echipei antrenată de Răzvan Lucescu, „Oly” a punctat prin Fourtounis (86) și Masouras (minutul 90+8).

A fost primul succes al lui PAOK în acest an în fața lui Olympiakos, după douăî eșecuri și o remiză. După acest rezultat, PAOK se menține pe locul 4, cu 20p, la 5 de liderul Panathinaikos. Olympiacos este pe 2, cu 21p, la fel ca AEK Atena.

La finalul partidei, jurnaliștii i-au amintit lui Răzvan Lucescu de faptul că după meciul din etapa trecută, 0-2 în deplasare cu AEK.

„Nu vreau să vorbesc despre victoria de astăzi ca despre o reacție la eșecul din etapa precedentă, în fața lui AEK. A fost o înfrângere în 19 jocuri. Am evoluat în toate meciurile sub o mare presiune mentală. Așa este fotbalul.

Dacă mai întrebi o dată, voi pleca. Ce vor face cei de la Olympiakos? Pentru că au pierdut cu 4-2 vor renunța?! S-a sfârșit lumea?!

Am jucat împotriva unei echipe de calitate, care a învins West Ham. Am avut momentele grele sub control. Jocul nu a fost ușor. Am avut inteligența să întoarcem mingea, nu a fost deloc un joc ușor”, a reacționat tehnicianul român, potrivit Sport 24.