Răzvan Lucescu, victorii pe linie cu PAOK în campionat. Antrenorul român a numit lucrul care face diferența

PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a început excelent noul sezon din Superliga Greciei, înregistrând trei victorii consecutive în primele trei etape. Cel mai recent succes a venit în partida disputată împotriva celor de la OFI Crete, scor 2-1, o victorie greu câștigată care a arătat însă un PAOK mult mai concentrat și echilibrat față de campionatul precedent.

Antrenorul român a subliniat că diferența față de sezonul trecut nu este neapărat organizarea defensivă, ci nivelul ridicat de concentrare și implicare mentală a jucătorilor în meciuri.

Deși PAOK a controlat partida și a avut numeroase ocazii bune, inclusiv un penalty ratat, formația a tremurat în ultimele minute după ce OFI a reușit să reducă din diferență.

„Dacă am fi marcat al treilea gol, lucrurile ar fi fost mult mai ușor pentru noi. I-am dat speranță lui OFI, care a înscris și a presat.

Am jucat bine, inteligent și echilibrat. Sunt foarte mulțumit din acest punct de vedere, dar, repet, în același timp sunt puțin dezamăgit pentru că nu am reușit să ne facem meciul mai ușor și să obținem o victorie cu un scor mai mare. În afară de penalty-ul ratat, am avut și alte ocazii grozave.

Diferența din acest sezon nu constă în organizarea defensivă foarte bună, ci în mintea tuturor celor care dau totul pentru echipă. Când ai concentrare în acest proces, apare și echilibrul, în toate compartimentele”, a declarat Răzvan Lucescu, după OFI Crete – PAOK 1-2.

Echipa lui Răzvan Lucescu a câștigat și primele două meciuri din campionat cu AEL Larissa și Atromitos, ambele cu 1-0, iar PAOK ocupă în acest moment locul trei în clasament, stând la egalitate cu rivalele Olympiacos și AEK Atena, toate cu punctaj maxim după trei etape.