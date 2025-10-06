Răzvan Marin a marcat golul victoriei pentru AEK Atena, în etapa a 6-a a campionatului Greciei

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat luni, 06 octombrie 2025, ora 10:08,
Răzvan Marin. Foto: Facebook @AEK FC
Răzvan Marin. Foto: Facebook @AEK FC

Mijlocașul român Răzvan Marin a marcat golul prin care AEK Atena a învins-o în deplasare pe Kifisia, cu scorul de 3-2, duminică seara, în etapa a șasea a campionatului de fotbal al Greciei.

Marin a transformat un penalty în minutele adiționale (90+2), după ce fusese introdus pe teren în min. 67.

Andrews Tetteh a deschis scorul pentru gazde (14), după ce ratase un penalty (8), iar Pavlos Pantelidis (29) a majorat diferența. AEK, viitoare adversară a Universității Craiova în Conference League (pe 18 decembrie, în Grecia, în ultima etapă), a redus din diferență înainte de pauză, prin Dimitrios Kaloskamis (44), iar apoi a mai înscris de două ori în inferioritate numerică, după eliminarea lui Felipe Relvas (48).

Luka Jovic a restabilit egalitatea (60), iar Marin a marcat golul victoriei.

PAOK Salonic, echipă antrenată de românul Răzvan Lucescu, a câștigat derby-ul cu campioana Olympiakos Pireu, scor 2-1, prin golurile semnate de Taison (63) și Andrija Zivkovic (75 – penalty). Oly marcase prima, prin Chiquinho (22).

AEK ocupă primul loc în clasament, cu 16 puncte, urmată de PAOK, 14 puncte, Olympiakos, 13 puncte, etc.

razvan marinaek atena
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport