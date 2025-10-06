Răzvan Marin a marcat golul victoriei pentru AEK Atena, în etapa a 6-a a campionatului Greciei

Mijlocașul român Răzvan Marin a marcat golul prin care AEK Atena a învins-o în deplasare pe Kifisia, cu scorul de 3-2, duminică seara, în etapa a șasea a campionatului de fotbal al Greciei.

Marin a transformat un penalty în minutele adiționale (90+2), după ce fusese introdus pe teren în min. 67.

Andrews Tetteh a deschis scorul pentru gazde (14), după ce ratase un penalty (8), iar Pavlos Pantelidis (29) a majorat diferența. AEK, viitoare adversară a Universității Craiova în Conference League (pe 18 decembrie, în Grecia, în ultima etapă), a redus din diferență înainte de pauză, prin Dimitrios Kaloskamis (44), iar apoi a mai înscris de două ori în inferioritate numerică, după eliminarea lui Felipe Relvas (48).

Luka Jovic a restabilit egalitatea (60), iar Marin a marcat golul victoriei.

PAOK Salonic, echipă antrenată de românul Răzvan Lucescu, a câștigat derby-ul cu campioana Olympiakos Pireu, scor 2-1, prin golurile semnate de Taison (63) și Andrija Zivkovic (75 – penalty). Oly marcase prima, prin Chiquinho (22).

AEK ocupă primul loc în clasament, cu 16 puncte, urmată de PAOK, 14 puncte, Olympiakos, 13 puncte, etc.