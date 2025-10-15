Răzvan Marin, comparație sinceră între Edi Iordănescu și Mircea Lucescu: „Moduri diferite de comunicare cu jucătorii!”

Mijlocașul celor de la AEK Atena, Răzvan Marin, a oferit declarații interesante legate de stilul de lucru al celor doi selecționeri care i-au marcat cariera la echipa națională. Convocat la ultimele meciuri, Marin nu a evoluat, iar motivul – o accidentare – a fost confirmat de Mircea Lucescu, deși fotbalistul a susținut că ar fi putut juca dacă i se solicita sprijinul.​

Răzvan Marin a vorbit deschis despre experiențele avute cu Edi Iordănescu și Mircea Lucescu. Potrivit jucătorului, Edi Iordănescu obișnuia să comunice mai des cu jucătorii, inclusiv cu liderii din vestiar, în timp ce Mircea Lucescu are un stil mult mai rezervat, preferând să fie mai puțin implicat în discuțiile uzuale cu lotul.​

Mijlocașul a clarificat și episodul legat de banderola de căpitan, care a stârnit discutii la recentul meci al naționalei. Marin a subliniat că deciziile s-au luat fără certuri, iar lipsa comunicării a generat doar neînțelegeri, nu conflicte.​

„Aia cu banderola iarăși a fost o neînțelegere, o lipsă de comunicare. Nicu (n.r. Stanciu) nu s-a dus să-i zică lui nea Mircea că de ce îl pune căpitan pe Rațiu. El nu juca, eu nu jucam, iar al treilea căpitan era Burcă până în momentul respectiv. Dar nea Mircea a decis să-l pună pe Rațiu. Atâta tot. Nu s-a dis nimeni să-i spună de ce îl pune pe Rațiu. Nu au fost discuții. Nu s-a pus problema să existe certuri între noi.

Nea Mircea nu e genul de antrenor care să discute cu jucătorii. Așa a fost probabil toată cariera lui, așa a obținut rezultate. Probabil menține această linie. Nu dialoguri de genul ăsta, când sunt probleme sau alte discuții. Probabil că mai vorbește cu jucătorii, te întreabă ce faci,`Vreau să te bag`. Chestii de genul ăsta. De când sunt eu la echipa națională cu nea Mircea nu am avut dialoguri de 20 de minute să vorbim.

Cu domnul Edi discutam mai mult când voia să vorbească cu noi, mai ales cu Nicu că el era căpitanul. Depinde de antrenori. Poate sunt unii care vorbesc zilnic cu jucătorii, alții nu”, a spus Răzvan Marin, conform digisport.ro.

Întrebat dacă se mai gândește să joace pentru România, Marin a răspuns ferm:

„Nu se schimbă dragostea mea pentru națională. Voi fi disponibil când se va apela la mine. Dacă voi fi chemat în continuare, nu se pune problema să refuz. Nu m-am gândit la așa ceva. Atât timp cât sunt sănătos și joc și se apelează la mine, bine, dacă nu, nu.

Jucăm pentru România, nu pentru mine, pentru Nicu (n.r. Stanciu) sau Ianis (n.r. Hagi). Joc în primul rând pentru toată țara, pentru milioane de suporteri care sunt tot timpul alături de noi. Ați văzut că la meciul cu Austria au fost senzaționali”