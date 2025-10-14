Răzvan Marin i-a dat replica lui Mircea Lucescu după ce a fost pus la zid de selecționer: „Preferam să mi se spună direct! Asta mă deranjează cel mai tare”

Mircea Lucescu l-a pus la zid pe Răzvan Marin după România – Austria 1-0. Selecţionerul a dezvăluit că voia să îi scoată din echipă pe Marin şi Stanciu şi a profitat de accidentarea mijlocaşului pentru a nu-l folosi.

Răzvan Marin, replică după tirada selecţionerului Mircea Lucescu

Răzvan Marin i-a replicat selecţionerului, spunând că accidentarea nu a fost gravă şi că putea evolua. Mijlocaşul susţine că cel mai deranjat a fost de faptul că „Il Luce” nu i-a comunicat în privat problema şi a folosit accidentarea ca pretext pentru a nu-l folosi:

„Sunt ok. Am avut o problemă musculară mică, o încărcătură nu a fost nimic grav, în spate la coapsă. Ca să revin puțin la subiect. Eu am ajuns luni dimineață în cantonament.

Luni după-amiază am făcut antrenamentul normal. Marți am făcut antrenament, spre finalul antrenamentului, atunci am simțit puțin încărcătura și i-am spus preparatorului dacă pot să ies că am simțit că mă încarc în spatele coapsei.

Am preferat să ies. Mai erau 5-10 minute din antrenament și am preferat să ies. Miercuri m-am antrenat normal. Joi a fost meciul.

Antrenamentul l-am făcut în ziua meciului cum facem de obicei, după meci am alergat cu preparatorii și cu ceilalți băieți cu care nu au jucat sau care au jucat mai puțin.

Vineri dimineață m-am simțit din nou încărcat, i-am transmis doctorului, dar eu am vrut să mă antrenez, pentru că nu e nimic grav.

Probabil doctorul a vorbit cu Nea Mircea și mi-a zis mai bine să stau liniștit, să facă RMN sâmbătă dimineață”, a spus Răzvan Marin la Digisport.