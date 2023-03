Răzvan Marin neagă un eventual conflict cu selecționerul României: „Înţeleg decizia, o accept”

Victoria României cu Andorra, 2-0 în deplasare, în debutul preliminariilor CE 2024, a fost marcată de un mic incident.

Răzvan Marin susține că nu are niciun conflict cu Edward Iordănescu

Titularizat în meciul care a avut loc pe Estadi Nacional din Andorra la Vella, Răzvan Marin a oferit pasa decisivă la în minutul 50, dar după un sfert de oră a fost înlocuit cu Tudor Băluță.

Decizia lui Edward Iordănescu nu i-a picat bine mijlocașului de la Empoli, care a plecat nemulțumit pe banca de rezerve. Cu toate acestea, el susține că nu are niciun conflict cu selecționerului.

De altfel, cei doi au participat la conferința de presă oficială, organizată în aintea meciului de marți cu Belarus, care va conta pentru Etapa a 2-a a Grupei I.

„Eram supărat când am ieşit, dar pentru că voiam să stau în teren. Am salutat pe toată lumea, am vorbit cu toată lumea, a venit şi nea Jerry pe bancă, am şi strigat la băieţi.

Înţeleg decizia, o accept, sunt jucător profesionist şi merg mai departe. Eram supărat că voiam să fiu pe teren şi să îmi ajut echipa, nimic altceva, dar am vorbit cu toată lumea”, a replicat Răzvan Marin.