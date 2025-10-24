Răzvan Marin și Andei Rațiu au marcat în Conference League. Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu, a câștigat în deplasare

Internaţionalii români Răzvan Marin (AEK Atena) şi Andrei Raţiu (Rayo Vallecano) au marcat pentru echipele lor, joi seara, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Conference League, în timp ce Legia Varşovia, formaţie antrenată de Edward Iordănescu, a câştigat în deplasare, notează Agerpres.

AEK, viitoarea adversară a Universității Craiova, a surclasat-o pe Aberdeen, fosta cunoștință a campioanei României, în Europa League (2-2 și 3-0 pentru FCSB), cu scorul de 6-0.

Aboubakary Koita a reușit o dublă (11, 18), celelalte goluri fiind înscrise de Niclas Eliasson (27), Răzvan Marin (55), Luka Jovic (81) și Dereck Kutesa (87). Marin a jucat 68 de minute la gazde.

Rațiu a adus un punct formației Rayo Vallecano la Goeteborg, 2-2 cu BK Haecken, printr-un penalty transformat in extremis (90+13). Ibericii au deschis scorul prin Alvaro Garcia (15), dar suedezii care au eliminat-o pe CFR Cluj din Conference League (7-2 și 0-1) au revenit prin golurile reușite de Julius Lindberg (41) și Isak Brusberg (55).

Fundașul român fusese introdus pe teren în min. 81 și a primit un cartonaș galben în min. 90+7.

Legia a învins-o dramatic pe Șahtior Donețk cu 2-1, în deplasare, într-un meci jucat în Polonia, la Cracovia. Ambele goluri ale echipei antrenate de Edi Iordănescu au fost reușite de Rafal Augustyniak (16, 90+4). Golul echipei ucrainene a fost semnat de Luca Meirelles (61).