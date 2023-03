Răzvan Marin: Trebuie să avem altă mentalitate la meciurile cu Elveția și Kosovo

Fotbalistul echipei naţionale a României, Răzvan Marin, a declarat, marţi seara, că victoria cu 2-1 din meciul cu Belarus, din preliminariile EURO 2024, a fost una muncită, subliniind faptul că el şi colegii săi şi-au îngreunat singuri jocul în repriza a doua.

„A fost o victorie grea, o victorie muncită. Din păcate ne-am îngreunat singuri jocul în repriza a doua. Dacă noi continuam cum am început prima repriză scorul lua proporţii. Din păcate am suferit, dar până la urmă am luat cele trei puncte. Reprizele au fost diferite, în prima am reuşit ceea ce ne-am propus, însă în a doua n-am mai pus presiune pe ei. Dar importante sunt cele trei puncte. Putem spune că ne-am îndeplinit obiectivul după primele două meciuri, dar jocul nu cred că ne mulţumeşte, mai ales în repriza secundă cu Belarus. Trebuie să mergem cu o altă mentalitate la meciurile cu cei din Kosovo şi Elveţia dacă vrem să facem puncte. Vrem să acumulăm în continuare puncte pentru că la final vrem să fim în Germania”, a afirmat mijlocaşul.

„Noi ne-am dorit din toată inima să începem cu dreptul. Nu ştiu dacă s-a mai început o campanie, cel puţin de când sunt eu, cu 6 puncte. Într-adevăr, poate că am jucat şi cu cele mai slab cotate echipe din această grupă. Dar am luat 6 puncte şi asta contează.Pentru noi normal că e bine egalul din celălalt meci (n.r. – Kosovo – Andorra scor 1-1)… Andorra va încurca multe echipe în această grupă, are un joc incomod şi este foarte agresivă”, a adăugat el.

Răzvan Marin speră ca naţionala să obţină cel puţin 4 puncte din următoarele două partide, cu Kosovo şi Elveţia.

„Nu ne relaxăm acum, ne vom relaxa când vom ajunge în Germania. În mare, după dubla din iunie, cu Kosovo şi Elveţia, ne vom da seama unde suntem. Să scoatem cel puţin 4 puncte… Deşi eu sunt încrezător şi cu Elveţia”, a precizat Marin.

Naţionala de fotbal a României a învins selecţionata Belarus cu scorul de 2-1 (2-0), marţi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

România şi-a îndeplinit obiectivul pentru această primă fereastră a preliminariilor, obţinerea a şase puncte din două partide, după 2-0 cu Andorra.

După două etape, Elveţia şi România ocupă primele poziţii în clasamentul Grupei I, cu câte 6 puncte, urmate de Kosovo, 2 puncte, Andorra şi Israel, cu câte 1 punct şi Belarus, cu 0 puncte.