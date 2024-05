Razvan Onea (Rapid) – Sa terminam play-off-ul fara victorie ar fi ceva rusinos pentru noi

Fotbalistul Răzvan Onea a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu CFR Cluj, că pentru el şi colegii săi ar fi ceva ruşinos ca FC Rapid să încheie play-off-ul fără o victorie.

„Urmează pentru noi o deplasare foarte grea. La Cluj nu avem nimic de pierdut, trebuie doar să spălăm din imaginea pe care am făcut-o în ultimul timp şi să câştigăm cele trei puncte. Atmosfera la noi este atât cât se poate de bună după aceste partide. De aceea acum trebuie să ne bucurăm de fotbal şi să încercăm să nu terminăm acest play-off fără victorie pentru că ar fi ceva ruşinos pentru noi. Dan Petrescu este un antrenor foarte, foarte bun, care aduce plus valoare. Dar CFR are o echipă bună oricum, cu jucători cu experienţă, aşa că şi fără domnul Petrescu meciul nostru ar fi fost la fel de greu”, a spus Onea.

„Într-o perioadă scurtă e greu ca un antrenor nou să schimbe ceva din punct de vedere tactic, Bogdan Lobonţ a lucrat mult la moralul nostru, a încercat să ne ridice starea de spirit, să ne dea un imbold. Cât a mai rămas din acest campionat, încercăm să o scoatem la capăt şi să terminăm cu bine”, a adăugat fundaşul.

Onea susţine că formaţia sa se află acum pe locul care merită să fie ţinând cont de rezultatele din play-off.

„Cea mai mare greşeală a noastră în acest play-off a fost că n-am reuşit să câştigăm. Suntem toţi afectaţi de această perioadă în care nu reuşim să câştigăm. Atât românii, cât şi străinii din lot suferă. Dar numai muncind împreună putem avea rezultate. După primele 30 de etape nu mă gândeam că putem rata obiectivul, adică locurile 1-3. Dar în acest moment asta e realitatea, suntem pe locul pe care probabil merităm să fim”, a explicat Răzvan Onea.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia CFR Cluj, duminică, de la ora 21:30, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a play-off-ului Superligii.