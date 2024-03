Răzvan Patriche a găsit „vinovatul” după remiza cu Poli Iași: „Nu a vrut să intre mingea în poartă”

Echipa Poli Iaşi a încheiat la egalitate, pe teren propriu, 0-0, cu Dinamo, în etapa a 29-a din Superligă.

„Nu a vrut să intre mingea în poartă”, a transmis Răzvan Patriche după Poli Iași – Dinamo 0-0

A fost primul meci al etapei a 29-a, iar la finalul lui Dinamo s-a apropiat la un singur punct de locurile de baraj.

Fundașul Răzvan Patriche a pus rezultatul final pe seama ghinionului. „Au fost două reprize total diferite. O primă repriză în care ne-au surprins cu un pressing agresiv. În a doua repriză am dominat, am avut ocazii. Din păcate, nu am reușit să marcăm.

De mult nu am mai avut atâtea situații. Nu a vrut să intre mingea în poartă. Am avut cel puțin 4 ocazii clare. Puteam să urcăm în clasament. Până la urmă este un punct în deplasare”, a spus Patriche, la flash-interviu.

În schimb, administratorul special Andrei Nicolescu nu s-a sfiit să arate cu degetul. „Ar fi trebuit să câștigăm. Rămânem cu jocul bun și că putem să creștem de la meci la meci. N-am reușit să băgăm mingea în poartă. Presiunea este mereu pe jucători.

În fracțiunea aia de secundă nu știu cât influențează această presiune. Alegerile nu au fost bune azi, la Selmani, la Abdallah. Selmani mai are până să se adapteze. Abdallah s-a străduit foarte mult, din păcate azi nu i-a ieșit”, a spus Nicolescu, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.