Răzvan Patriche, mesaj pentru suflarea dinamovistă după prima victorie din 2023 în Liga 2: „Sperăm să rămânem în primele șase!”

Dinamo a debutat în 2023 în Liga 2 cu o victorie categorică. „Câinii” i-au zdrobit pe cei de la Unirea Constanța (6-0).

Răzvan Patriche, cel care și-a trecut numele pe tabela marcatorilor, a vorbit la finalul partidei. Iată ce a spus dinamovistul.

„Sperăm să rămânem în primele șase!”

„Sigur nu va mai fi atât de ușor. Este un prim pas, mai avem două finale și trebuie să luăm maximum de puncte. Ne dorim enorm să rămânem în primele șase, ca după aceea să avem un nou obiectiv. Dacă mă uitați cât de greu am început, nimeni nu credea că o să ajungem aici. Sperăm să rămânem în primele șase. Va fi greu, dar cu cât e mai greu cu atât e mai frumos.

Pentru ei (n.r. – jucătorii de la Unirea Constanța) este un lucru bun că joacă la Liga a 2-a, se maturizează și ei. Sunt cam devreme aruncați la acest nivel, dar asta este”, a spus Patriche, pentru DigiSport.

„A fost un meci bun pentru noi, ne-au ieșit unele trasee. Sper să ne iasă și cu echipele mai bune. Am început bine, am fost concentrați, a fost un meci tratat cu seriozitate, am vorbit de la cabină. Am zis să ieșim, să nu facem altceva. Mă bucur că am reușit să înscriu, mă bucur că până la urmă a ieșit totul bine”, a mai declarat Patriche, la finalul meciului cu Unirea Constanța.