Răzvan Raț, replică acidă la adresa lui Alex Mitriță: „Nu vreau să spun absolut tot ce gândesc”

„N-aș vrea să intru în detalii sau într-o polemică pentru că nu e cazul, dar cred că am mai declarat-o în foarte multe rânduri că te retragi de la echipa națională atunci când nu te mai cheamă.

Eu cred că e o onoare să joci pentru echipa națională, să ți se cânte imnul, Mi se pare oarecum cel puțin ciudat, din punctul meu de vedere, condamn acest tip de comportament. Mai departe, da, fiecare este liber să aleagă și să facă ce crede că este mai bine pentru el și pentru cariera lui, e foarte adevărat și este foarte corect și punctul ăsta de vedere”, a declarat fostul fundaș al „tricolorilor”.

Extrema stângă a anunțat prin intermediul unei scrisori că se retrage de la echipa națională a României, imediat după meciul cu Cipru. Mitriță a invocat faptul că în acest moment evoluează în China, iar distanța face prezența la echipa națională greu de onorat.