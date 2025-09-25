Răzvan Raț rupe tăcerea după retragerea surprinzătoare a lui Mitriță de la națională

Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională a României, iar fostul internațional Răzvan Raț a reacționat în exclusivitate pentru digisport.ro, exprimându-și opinia fermă că retragerea de la națională nu este soluția ideală.

Raț, cel de-al patrulea cel mai selecționat jucător din istoria naționalei, consideră că un fotbalist se retrage doar când nu mai este convocat și nu când are capacitatea să mai joace, subliniind că selecționerul oferă încredere prin convocări.

„Eu am mai declarat că echipa națională nu se refuză. Te retragi doar când nu mai ești chemat, asta e părerea mea. Mai departe, fiecare este liber să facă ce vrea. Câte minute are Mitriță la echipa națională? Contează asta. Probabil că jumătate dintre ele sunt când a intrat de pe bancă.

Dacă un selecționer cheamă un jucător, înseamnă că are încredere în acel fotbalist. Cât timp ești chemat la națională, indiferent dacă este Mircea Lucescu, Edi Iordănescu sau oricare altul, înseamnă că el are încredere în tine. Încă o dată, de la echipa națională te retragi doar când nu mai ești chemat și nu mai este nevoie de tine.

Știți cum văd eu retragerea de la națională? Un jucător care a jucat un număr considerabil de meciuri, iar selecționerul găsește un alt fotbalist mai bun pe acea poziție. Alegerea este însă a fiecăruia și trebuie să o respectăm”, a spus Răzvan Raț, conform digisport.ro.