Reacția ANS după broznul lui Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu la Europe Smash 2025

Perechea tricoloră de dublu mixt Bernadette Szocs/Eduard Ionescu a obţinut joi, în premieră, o clasare pe podium în circuitul WTT, locul trei la Europe Smash 2025.

Prima medalie pentru România la dublu mixt în circuitul WTT

Fără set cedat şi cu un joc la înălţime până în penultimul act, Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu (perechea #39 mondial) i-au întâlnit pe chinezii Kuai Man şi Lin Shidong (#1 mondial).

În cele din urmă, Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au cedat, scor 0-3 (8-11, 5-11, 9-11), însă au câştigat o medalie de bronz, care oferă noi perspective pentru perechea de dublu mixt a României.

„Istorie pentru România la tenis de masă: Bernadette Szőcs și Eduard Ionescu cuceresc medalia de bronz la Europe Smash 2025!

Sportivii noștri au reușit o performanță istorică: prima medalie pentru România la dublu mixt în circuitul WTT!

În sala din Malmo, perechea tricoloră a arătat curaj, unitate și un joc spectaculos, eliminând rând pe rând adversari redutabili fără set pierdut, până în semifinala cu liderii mondiali, Kuai Man și Lin Shidong.

Deși s-au oprit în penultimul act, scor 0-3, parcursul lor excepțional și medalia de bronz cucerită confirmă valoarea și potențialul uriaș al acestei echipe pentru viitor.

Felicitări, Bernadette și Eduard! Suntem mândri de voi și de drumul pe care îl deschideți pentru tenisul de masă românesc!”, a transmis ANS.