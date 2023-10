Reacția antrenorului de la FC Voluntari, după remiza cu Universitatea Craiova: ”Atât s-a putut”

FC Voluntari și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, scor 0-0, în etapa a 12-a a SuperLigii.

Astfel, oltenii rămân pe locul patru în campionat, cu 22 de puncte după primele 12 etape, iar FC Voluntari ocupă locul 12, având tot atâtea puncte obținute.

Marin Dună, antrenorul cu Licența PRO de la FC Voluntari, a oferit mai multe declarații la finalul partidei. El s-a declarat mulțumit de rezultat, dar susține că jucătorii săi ar fi putut avea o evoluție mai bună.

”Să zicem că e așa cum trebuie. Rezultatul e corect, cu toate că noi am avut ocaziile mai mari. Nu le-am fructificat.

Tot ce am pregătit la antrenament s-a văzut în joc. Am întâlnit o echipă bună. E bine că nu am primit gol. E echitabil totuși. Am avut și acea suspiciune de penalty la Rață.

Acum, Dumnezeu știe. Le știam slăbiciunile. Nu am fructificat ocaziile. Am recuperat mingile ușor. Atât s-a putut astăzi”, a spus Marin Dună, la finalul meciului cu Universitatea Craiova.