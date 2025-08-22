Reacția antrenorului lui Aberdeen după egalul cu FCSB: ”Asta a fost diferența”

FCSB a terminat la egalitate duelul cu Aberdeen, scor 2-2, din prima manșă a play-off-ului Europa League.

Daniel Bîrligea și Darius Olaru au înscris primele două goluri ale partidei, însă scoțienii au reușit să revină pe final.

Juri Cisotti a primit cartonașul roșu după un fault din alunecare.

La sfârșitul partidei, antrenorul Jimmy Thelin a analizat prestația elevilor săi.

Tehnicianul scoțienilor le-a mulțumit suporterilor pentru atmosfera de pe stadion.

”Cred că fanii au fost al 12-lea jucător. A fost diferența care ne-a dat acum o șansă pentru meciul din deplasare de a ne califica în Europa League. Sunt foarte mândru de asta, de cum am creat această atmosferă, pentru că este atât de dificil să obții să marchezi când ești condus cu două goluri.

Sunt foarte mândru de jucători și de suporterii noștri, pentru că este o sarcină dificilă atunci când începi a doua repriză și primești acel gol în 50 de secunde, dar avem în continuare această capacitate de a nu înceta niciodată să credem.

Desigur, golurile pe care le-am primit au fost din cauza unor greșeli, iar ei au profitat de aceste situații pentru că au mai multă calitate, nu au ratat.

Nu le putem oferi aceste șanse. Cred că am învățat multe despre noi înșine și acum avem o săptămână la dispoziție să ne pregătim pentru o performanță mult mai bună și mai stabilă”,a spus antrenorul lui Aberdeen.