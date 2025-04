Reacția antrenorului lui Rayo după ce Andrei Rațiu și-a atacat colegii: ”Poți recurge la astfel de clișee”

Rayo Vallecano a pierdut meciul cu Espanyol, scor 0-4, din etapa a 30-a din La Liga.

Andrei Rațiu a fost integralist și i-a atacat pe coechipierii săi la finalul meciului spunând că arată ca ”niște proști”.

Antrenorul echipei, Inigo Perez, a oferit o primă reacție după declarațiile internaționalului român.

”Desigur, dacă faci o analiză superficială poți să recurgi la astfel de clișee. Cred că analiza trebuie să fie mai profundă, mai largă și să nu aibă legătură numai cu jocul de astăzi.

Trebuie să urmăresc din nou jocul, dar e clar că nu sunt mulțumit. Este o zi cu adevărat dură pentru noi”, a declarat Inigo Perez potrivit Marca.

Ce a declarat Andrei Rațiu

„E păcat că n-am avut energie în primele 20 de minute. Iar după 0-2 n-am mai putut face aproape nimic. N-am știut cum să gestionăm deficitul. În repriza a doua am jucat cu trei fundași și am făcut-o bine până la penalty-ul de 0-3. Apoi, am atacat și mai mult și ne-au prins pe contraatac.

N-am început deloc bine și am luat rapid două goluri. N-am știut cum să gestionăm meciul, iar acum, la final, arătăm ca niște proști. Le mulțumim fanilor pentru ce sunt. Eram conduși cu 0-4 și ei tot cântau.

Trebuie să fim conștienți că suntem Rayo și vom vedea cât de departe putem ajunge. Acum trebuie să ne facem autocritica și să ne arătăm adevărata față pe San Mames”, a declarat Andrei Rațiu.