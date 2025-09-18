Reacția antrenorului lui Vlad Dragomir, după ce a scris istorie cu Pafos la debutul în Liga Campionilor

Pafos a remizat pe terenul celor de la Olympiacos, scor 0-0, în prima rundă a fazei principale din UEFA Champions League.

”Am jucat bine, singura schimbare pe care am făcut-o a fost forțată, iar a doua schimbare a fost pentru că jucam în inferioritate numerică și am făcut modificări pentru a păstra echipa compactă. Am jucat mai mult de 60 de minute cu un om în minus, iar rezultatul nostru este unul important.

Am intrat la vestiare și le-am spus să rămână compacți și să iasă pe contraatac, cu o apărare solidă. A fost un meci complicat și dificil pentru noi. Suntem fericiți că plecăm cu un punct dintr-un meci greu, în deplasare. Un punct important pentru istoria lui Pafos.

Mulțumim tuturor suporterilor care au venit aici să ne susțină. Vrem să rămânem puternici, pentru că este vorba despre Liga Campionilor. Avem adversari dificili, iar apoi vom juca acasă cu Bayern. Jucătorii muncesc din greu, a fost incredibil să jucăm aici, la Atena. Încercăm să dăm tot ce avem mai bun. Sunt mândru că fac parte din istoria lui Pafos”, a declarat Carcedo potrivit sportime.sigmalive.com

Vlad Dragomir (26 de ani), titular la Pafos, a avut ocazia de a înscrie un gol bizar în primul minut, după ce Pascalakis, goalkeeper-ul celor de la Olympiacos, a degajat balonul direct în fotbalistul român, dar mingea a trecut puțin pe lângă poarta gazdelor.

Românul a jucat până în minutul 85, când a fost înlocuit cu Anderson Silva, și a primit 6,1 din partea Sofascore, cea mai mică notă din tabăra ciprioților, după Bruno (4,3).