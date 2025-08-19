Reacția celor de la FRF după ce internetul ”a luat foc” în urma tragerii la sorți din Cupa României

Tragerea la sorți din play-offul Cupei României a avut loc în cursul zilei de marți.

Rețelele sociale au luat foc, după ce Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al Federației Române de Fotbal (FRF), ar fi fost surprins în imagini în timp ce amesteca bilele din bol cu mâna dreaptă, iar în stânga ținea ascunsă o altă bilă, pe care apoi a extras-o, fără să facă parte din procedura de amestecare.

FRF a emis un comunicat la câteva ore după ce acest videoclip a devenit viral în mediul online.

”Federația Română de Fotbal dorește să clarifice situația generată în social media și în mass media în urma tragerii la sorți a meciurilor din Play-Off-ul Cupei României Betano, desfășurată marți, 19 august 2025, la Casa Fotbalului.

Tragerea la sorți a fost coordonată de către secretarul general adjunct, domnul Gabriel Bodescu, și domnul Mihai Andrieș, reprezentant al departamentului competiții. Urnele folosite au fost împărțite conform regulamentului competițional: Urna A conținând cele 8 echipe din SuperLiga, iar Urna B – celelalte 24 de echipe calificate din tururile precedente.

FRF admite că dimensiunea urnei utilizate pentru extrageri a fost mai mică decât ar fi fost ideal pentru a asigura o amestecare mai facilă a bilelor. Totuși, acest aspect nu a afectat în niciun fel corectitudinea procesului, întrucât amestecarea și extragerea au fost realizate cu respectarea procedurilor, în fața reprezentanților unora dintre cluburile participante în această fază și în direct la FRF TV, garantând transparența și imparțialitatea.

Federația Română de Fotbal respinge categoric orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii, punctual meciul Corvinul Hunedoara – Farul Constanța, și rămâne dedicată principiilor integrității, transparenței și echității în organizarea competițiilor naționale, stând ferm împotriva oricărei sugestii nefondate privitoare la manipulări!”, se arată în comunicatul emis de FRF.