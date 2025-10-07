Reacția conducerii Rapidului după ce Alex Dobre și suporterii au înjurat-o pe Dinamo

Victor Angelescu a reacţionat, după ce Alex Dobre a înjurat-o pe Dinamo alături de suporteri.

„În general, în calitate de conducător, nu mi se pare normal să înjuri. Nu îmi plac lucrurile astea. Nu pot să spun că m-am bucurat că am văzut că Dobre a făcut chestia asta, dar e o chestie normală. O fac toţi jucătorii, toţi căpitanii. Când a câştigat FCSB titlul, unii jucători au postat nişte poze pe internet, după care le-au scos. A fost Bîrligea, la un moment dat.Şi-au dat seama că au greşit. E o anumită exuberanţă.

De ce există aceste saluturi în care înjurăm anumite echipe eu nu înţeleg, dar eu nu sunt ultras. Mi se pare că se face un caz prea mare. E mai mult o chestie de îmbărbătare pentru că vine un derby.

Ar fi bine ca galeriile să nu aducă injurii, dar asta nu se poate în lumea ultras. Sunt lucruri care aşa sunt în fotbal. Poate şi Săpunaru a mai făcut-o, poate şi căpitani de la Dinamo. Astea sunt lucruri care sunt normale înaintea unui meci, dar da, probabil Dobre ar fi trebuit să se abţină. În general, e de evitat, dar la fotbal nu e nimeni perfect şi mi se pare că se face prea mult caz pe chestia asta”, a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.