Reacția dură a unui fotbalist francez emblematic, după ce Neymar s-a plâns că a trăit un coșmar la PSG

Fostul internaţional francez Robert Pires, campion mondial în 1998, i-a catalogat pe Lionel Messi şi Neymar drept nişte plângăcioşi, după ce aceştia au afirmat că au trăit un „iad” în perioada petrecută la Paris Saint-Germain.

„Eu le spun plângăcioşi. Eşti un jucător profesionist şi trebuie să ştii cum să gestionezi presiunea. Când eşti bun, eşti fericit să primeşti laude, iar când nu eşti bun, asta face parte din joc. Cu toţii am fost criticaţi, inclusiv eu. Când am ajuns la Arsenal, oamenii au întrebat cine este el? A venit să-l înlocuiască pe Overmars, e un nimeni. Am continuat să muncesc şi în cele din urmă am fost răsplătit”, a declarat Pires.

Într-un scurt răspuns pentru L’Equipe, oficialii de la Paris Saint-Germain au răspuns la interviurile recente ale lui Neymar şi Lionel Messi despre „iadul” pe care aceştia susţin că l-au trăit la Paris. Cei doi jucători joacă acum în Arabia Saudită şi, respectiv, în MLS.

„Noi nu facem comentarii, avem o anumită eleganţă. Curios, ambii jucători au vrut să rămână la PSG”, au transmis oficialii parizieni.

O Globo a publicat, duminică, un interviu cu Neymar în care fostul jucător al Barcelonei vorbeşte despre PSG: „M-am bucurat foarte mult pentru Messi, pentru sezonul său, chiar dacă a trecut prin toate. S-a dus în rai cu Argentina, a trecut prin iad la Paris, el şi cu mine am trecut prin iad”.