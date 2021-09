Reacţia Emmei Răducanu după ce s-a calificat în semifinale la US Open: ,,Mi-aş dori să fiţi aici cu mine”

Emma Răducanu, britanica cu origini româneşti, a ajuns în semifinalele turneului de la US Open, după ce în sferturi a trecut mai departe de Belinda Bencic.

La doar 18 ani, Emma Răducanu impresioanează la prima ei participare la Grand Slamul de la Flushing Meadows. Sportiva cu origine română s-a calificat în semifinale după ce a trecut de Belinda Bencic în două seturi, scor 6-3, 6-4.

După ce a realizat cea mai mare perfomanţă din cariera sa, Emma Răducanu a reacţionat şi a ţinut să mulţumească susţinătorilor care nu au pututfi alături de ea.

,,Belinda este o adversară foarte bună, m-a prins cu garda jos pentru că lovește foarte puternic. A fost un meci foarte dificil, mă bucur că am reușit să mă impun, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. Am o echipă incredibilă cu mine, care mă ține în priză. Am o echipă și acasă, care n-a putut fi aici, dar sunt sigur că au urmărit meciul.

Vă mulțumesc tuturor, mi-aș dori să fiți aici cu mine, acum se văd rezultatele muncii mele. Am jucat punct cu punct, am încercat să mă concentrez pe serviciul meu. Belinda e o luptătoare.”, a declarat Emma Răducanu, la finalul jocului cu Bencic.