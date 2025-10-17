Reacția fanilor Stelei după decizia luată de UEFA: ”Game over, FC FCSB!”

UEFA a schimbat pe site-ul oficial denumirea câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986. Trofeul apărea, până în prezent, în dreptul FCSB-ului.

Instanțele românești au hotărât, vineri, 17 octombrie, că CSA Steaua deține palmaresul clubului istoric până în 1998.

Fanii ”Militarilor” au comentat decizia și au precizat că UEFA a respectat verdictul instanțelor naționale.

”BOOOOOOOMMMMMMMMM!

UEFA a luat act de deciziile instanțelor din România! UEFA nu mai atribuie Cupa Campionilor Europeni celor de la FC FCSB, ci adevăratei echipe care a câștigat trofeul în 1986, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București!

Steaua București este singura deținătoare legitimă a mărcii, brandului, culorilor și palmaresului echipei istorice.

Odată cu această decizie, dispare și ultimul argument al celor care, în disperare, au încercat ani la rând să țină în viață o minciună.

Game over, FC FCSB!”, a transmis AS47.