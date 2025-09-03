Reacția FRF după nemulțumirile FCSB față de convocările lui Mircea Lucescu: „Desființăm naționala ca să vină ăia direct la meci!”

FCSB este formația cu cei mai mulți jucători convocați la echipa naţională a României pentru acţiunea din luna septembrie, nu mai puţin de 7.

Acest lucru l-a deranjat pe patronul echipei, Gigi Becali, deoarece fotbaliștii nu se vor pregăti alături de colegii de la club în următoarele două săptămâni. Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a vorbit despre această situație.

Un oficial al FRF a reacționat după nemulțumirile celor de la FCSB privind convocările la echipa națională

Mircea Lucescu a ales șapte jucători de la FCSB pentru partidele cu Canada și Cipru, Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea, cu mențiunea că ultimul ar putea să rateze acțiunea după accidentarea suferită duminică, în meciul cu CFR Cluj.

Gigi Becali a afirmat că selecționerul a favorizat în acest fel liderul Universitatea Craiova, care va „pierde” doar trei fotbaliști, Nicușor Bancu, Ștefan Baiaram și Vladimir Screciu.

„Mai bună reclamă pentru jucători decât să ai șapte la echipa națională… (n.r. cei de la FCSB și-ar fi dorit să lucreze în aceste două săptămâni)

Cu gândirea asta, încet încet o să desființăm echipa națională, că e mai bine să stea ăia la club, să vină direct la meci. Și așa judecăm greșit selecționerii. Ei uneori nu au nici 4 zile pentru a pregăti un meci”, a declarat directorul tehnic al FRF.

Ratează Daniel Bîrligea acțiunea naționalei?

Mihai Stoichiță a vorbit despre accidentarea suferită de Daniel Bîrligea. „Eu sper ca la Bîrligea să nu fie nimic grav. Primul meci (n.r. cu Canada) e cu caracter amical, în care nu e foarte important să fii prezent, dacă poți să te refaci până la meciul următor (n.r. cu Cipru). Trag mari speranțe, abia aștept să ajung la Mogoșoaia să văd despre ce e vorba.