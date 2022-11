Reacția incredibilă a lui Andrei Burcă după calificarea CFR-ului: ”E scorul nostru preferat, de asta a bătut Cipri penalty-urile!”

CFR Cluj a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Ballkani, în ultima etapă a grupei G a Conference League, şi a încheiat grupa pe locul doi, care îi aduce calificarea în play-off-ul pentru optimile competiţiei.

La finalul meciului, Andrei Burcă a avut o reacție genială.

”Merităm să fim în primăvara europeană, o arată și clasamentul. Am început puțin greoi grupa, dar ne-am revenit pe parcurs și ne-am atins obiectivul.

Mulțumim publicului, a fost senzațional. Când îi avem în spate putem face performanțe împreună. În mai am avut o finală cu Craiova foarte dificilă ca să luăm campionatul, a fost și meciul cu Maribor cu presiune, ca să ne calificăm, iar acum, cea mai importantă partidă din finalul anului.

Noi nu avem voie să batem mai mult de 1-0, e scorul nostru preferat, de asta a bătut Cipri penalty-urile. Am avut și eu o ocazie mare, important că am câștigat, că suntem în primăvara europeană. Ne pare rău că anul trecut nu am făcut o figură frumoasă. Acum ne-am propus să facem puncte pentru noi, pentru țară, pentru coeficient”, a spus fundașul campioanei pentru PRO TV.