Reacția jucătorilor de la CFR după înfrângerea în fața celor de la Hermannstadt: „Suntem dezamăgiți. Vorbim unii cu alții”

CFR Cluj a fost învinsă de Hermannstadt cu 1-0. Iată principalele declarații ale lui Karlo Muhar:

„Bineînţeles că suntem dezamăgiţi, acesta este fotbalul. Am încercat să punem mai multă presiune în repriza a doua şi ei au reuşit să înscrie. Ştiam că va fi greu să mai revenim, după golul lor, dar am dat tot ce am putut.

Nu am fost foarte bine organizaţi, toţi doream să facem ceva. A fost o harababură, până la urmă nu ne-a ieşit. Nu ne gândim la primul loc, sezonul este lung. Bineînţeles, titlul este obiectivul nostru.

Cred că această echipă are timp să demonstreze. Sunt sigur că vom ajunge pe primul loc, am încredere în această echipă. Sunt încrezător că vom câştiga titlul. Un meci poate schimba totul, suntem acolo sus.

Bineînţeles că nu sunt mulţumit pe locul 2. Nu neapărat că suntem dezamăgiţi acum, dar ne concentrăm asupra lucrurilor pe care le putem îmbunătăţi. Vorbim unii cu alţii şi ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut. Cred că totul va fi bine„, a declarat Muhar.