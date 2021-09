Reacţia lui Adi Mutu după victoria cu Petrolul din Cupa României: ,,Am avut o atitudine corectă! Îi felicit pe băieţi”

Adrian Mutu a reacţionat la finalul meciului cu Petrolul Ploieşti, din 16-imile Cupei României, pe care elevii săi l-au câştigat cu scorul 1-0.

După acest meci, ,,Briliantul” a declarat că victoria este una foarte importantă pentru moralul echipei şi îi felicită pe jucători pentur atitudinea din teren.

,,E importantă victoria pentru moral și pentru avansarea în Cupă. Trecem printr-o perioadă dificilă în campionat. Nemeritat, zic eu, dar atunci când lipsesc rezultatele te legi de orice victorie. E o echipă foarte bună Petrolul, nu degeaba e pe primul loc în Liga 2, au avut un ritm de Liga 1.

Azi am fost mult mai atenți pe fazele fixe. În rest, nu cred că au avut situații clare de a marca. Foarte puține ocazii, în rest am închis bine jocul. Spre sfârșitul jocului i-am lăsat puțin să iasă de acolo în speranța că îi vom prinde și vom marca golul doi. Am avut o atitudine corectă, îi felicit pe băieți, iar de mâine ne gândim la Botoșani, trebuie să luăm puncte și în campionat.

Băieții mei se exprimă cu trac și nu reușesc să facă astfel de faze așa cum au reușit în seara asta. Le-am spus mereu să joace mai relaxat, pentru că au calitatea foarte bună. S-a văzut și la golul marcat – o serie de pase frumoase și un șut pe măsura lui Ondaan.

O atmosferă foarte frumoasă. Știu cum sunt suporterii de la Ploiești, de aceea i-am și salutat la sfârșitul meciului și mă bucur că au reacționat într-un mod pozitiv. Îi așteptăm în Liga 1, la ce suporteri au, merită. Mă bucur pentru acest lucru. Merită felicitați pentru atmosfera făcută, pentru parcursul din acest campionat. Lee urez baftă pe viitor.”, a declarat Adi Mutu, la finalul jocului cu Petrolul.