Reacția lui Adrian Mititelu după ce FCU Craiova a învins-o pe Sepsi OSK: „Cu puțină șansă pe final, dar absolut meritat!”

FCU Craiova a răpus-o pe Sepsi OSK în ultimele minute ale partidei. Oltenii au câștigat acasă cu 2-1.

Patronul Adrian Mititelu a reacționat imediat după meci. Iată ce a spus după victoria echipei sale.

„Cu puțină șansă pe final, dar absolut meritat!”

„Un meci foarte bun pentru noi și mult așteptat. Ne-am luat o revanșă față de Sepsi, în ultimele meciuri ne-au cam bătut. În meciul tur ne-au bătut în minutul 91 cu 1-0. Noi meritam să câștigăm și la Sfântu Gheorghe. Am câștigat azi trei puncte cu puțină șansă pe final, dar absolut meritat.

Acest meci eu cred că ne va ajuta să ne deblocăm și să punem bazele unor planuri mai mărețe pentru următoarele 3-4 meciuri. Am câștigat pe merit, am avut meciul în mână, am avut și șansă pe final dar eu zic că victoria este pe deplin meritată.

Exista un risc foarte mare să avem un meci greu astăzi, până la urmă a ieșit bine. Avem valoare, avem lot, avem tot ce trebuie pentru a urca în clasament. În următoarele 3-4 meciuri eu zic că putem să strângem puncte importante care să ne apropie de obiectivul propus”, a spus Adrian Mititelu, după FCU Craiova-Sepsi OSK 2-1.