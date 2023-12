Reacția lui Alexandru Benga, după UTA Arad – Universitatea Craiova 2-2: ”Suntem împreună și la bine și la rău”

UTA Arad și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate meciul de pe ”Cluj Arena”, scor 2-2, în cadrul unui meci din etapa cu numărul 21 din SuperLiga.

Alexandru Benga, căpitanul echipei UTA Arad, a oferit primele declarații la finalul partidei. Fotbalistul a spus că jucătorii nu au refuzat să se pregătească, ci au fost nemulțumiți de restanțe.

Astfel, jucătorii au discutat cu cei din conducere și la final antrenamentul a avut loc.

”(n.r. despre meci) Am început foarte bine. Ceea ce am pregătit, exact asta s-a întâmplat. La final, ei au forțat. Noi am încercat să ținem de minge și să îi prindem pe contraatac. Din păcate, plecăm cu un punct. Suntem împreună și la bine și la rău. Nu sunt în măsură să comentez schimbările. Clasamentul este compact. Cu o victorie, ne apropiam de locurile fruntașe. Fiecare punct contează.

(n.r. despre arbitraj) Eu personal nu am ce să îi reproșez arbitrului azi. Dacă a greșit, și eu știu cum e. Suntem toți oameni. Suntem o mare echipă în fotbalul românesc și trebuie să ne ajutăm.

(n.r. despre revolta din vestiar) A fost lipsă de comunicare. Grupul nu a luat niciodată decizia de a nu se antrena. A fost o discuție mai lungă decât ne-am fi dorit. La final, tot grupul a hotărât să se antreneze. A fost lipsă de comunicare, cum am mai spus. Trebuie să fim uniți. Eu cât voi fi jucător, voi da tot ce am mai bun. Cred că suntem la zi cu banii. Nu am verificat dacă le-am primit”, a declarat Alexandru Benga.