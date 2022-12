Reacția lui Alexandru Ioniță după ce a marcat în poarta Borussiei Dortmund: „ Consider că le-am făcut față cu brio!”

Rapid a pierdut meciul amical cu Borussia Dortmund (1-2) din mini-turneul Cupa Crăciunului. Alexandru Ioniță a reușit să egaleze pentru giuleșteni, dar nu a fost suficient.

După meci, Ioniță a vorbit despre partida contra germanilor. Iată impresia fotbalisului român.

„Consider că le-am făcut față cu brio!”

„Am urmărit ultimele meciuri ale lor și am văzut că nu atacă nimeni bara a doua. M-am gândit că Junior va centra așa și am fost inspirat să fiu acolo.

Mă bucur că am marcat împotriva unei echipe foarte importante din Europa. E o bucurie foarte mare. Consider că le-am făcut față cu brio adversarilor, mai ales în prima repriză. Nu a fost o diferență foarte bine. Bine, nu cred că ei au dat 100%, dar nu am fost mai prejos decât ei.

Acum ne gândim la meciul cu Petrolul și sperăm să ne calificăm în play-off. Acest amical ne-a ridicat moralul după eliminarea din Cupă. Am realizat că putem juca fotbal dacă vrem. Sper să jucăm cu Petrolul cum a făcut-o în prima repriză de azi.

Sperăm ca în curând să jucăm cu ei și în meciurile oficiale. S-a anunțat că vom deveni o echipă importantă. Avem toate condiții, avem o conducere bună și s-au făcut investiții importante”, a declarat Alexandru Ioniță, potrivit GSP.