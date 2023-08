Reacția lui Alexandru Pantea, după ce Gigi Becali l-a comparat cu Roberto Carlos: ”Trebuie să-mi fac treaba cât de bine pot”

FCSB joacă pe terenul celor de la Nordsjaelland, joi, de la 20:00, în a doua manșă din turul trei preliminar al competiției.

Alexandru Pantea a declarat că FCSB poate fi victorioasă în lupta cu echipa daneză.

Patronul Gigi Becali l-a comparat pe jucătorul român cu Roberto Carlos, iar tânărul fotbalist a spus că deși se simte măgulit, principalul său obiectiv este să dea ce are mai bun pe teren.

”Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă bună, dar cred că dacă facem ce am pregătit nu o să avem probleme. Din ce aţi văzut, nu sunt de speriat, am avut şi noi ocazii, am pasat. Sunt o echipă bună. Am pregătit meciul destul de bine, am făcut antrenament şi pe teren sintetic, şi pe iarbă. Cred că suntem destul de pregătiţi pentru acest meci.

(Reporter: Antrenorul lor spunea că te-a remarcat la primul meci, că nu se aştepta să joci) Nu ştiu de ce nu se aştepta să joc, el foloseşte o echipă cu jucători de vârsta mea, mai mici. Îi mulţumesc că m-a remarcat. Eu nu simt presiune, nu simt nimic, doar plăcere de a juca fotbal.

(Reporter: Gigi Becali te-a lăudat, a zis că eşti Roberto Carlos. Te motivează?) Ajung, da, dar e problema dânsului. Eu când intru în teren trebuie să-mi fac treaba cât de bine pot şi după vin astea.

Pentru noi, jucătorii este important să jucăm şi în cupele europene, şi în campionat. Nu ar trebui să lăsăm deoparte Europa şi să ne concentrăm pe campionat. Trebuie să fim montaţi la fiecare meci, nu contează unde jucăm”, a declarat Alexandru Pantea, la conferința de presă.