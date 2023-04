Reacția lui Ancelotti după eșecul lui Real cu Girona: „Ne prezentăm scuzele!”

Real Madrid a pierdut marți seară pe terenul celor de la Girona (2-4). Carlo Ancelotti, tehnicianul italian de pe banca „Galacticilor”, a oferit o primă reacție după eșecul usturător.

Mai exact, „Don Carlo” nu s-a ferit de cuvinte după rezultatul umilitor. Iată ce a spus.

„E dureros un asemenea eșec!”

„E ușor de explicat scorul. Nu am mai fost la fel de agresivi. Ne-au lipsit agresivitatea și determinarea, nu am jucat bine fără minge, le-am lăsat adversarilor foarte multe spații. Ne-au dat două goluri la primele lor două acțiuni.

E inexplicabil, totuși, cum am primit goluri, nu am fost deloc agresivi în dueluri, am eșuat pe tranziție. Apoi, la începutul părții secunde, a venit golul trei, care ne-a ‘tăiat’ picioarele.

E dureros un asemenea eșec, dar trebuie să ne ridicăm rapid, pentru că avem pentru ce lupta. Jucătorii au încercat, în multe momente, să rezolve individual fazele. Trebuie să fim o echipă! Dacă jucăm în echipă, câștigăm. Uneori, calitatea individuală nu este suficientă pentru a câștiga.

Meciul ăsta nu a arătat adevărata față a Realului. Nu am fost noi în seara asta. Ne prezentăm scuzele. Trebuie să jucăm ultimele meciuri ale sezonului ca o echipă”, a declarat Carlo Ancelotti, citat de Sport.es.