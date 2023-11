Reacția lui Andrea Mandorlini, după ce CFR Cluj nu a profitat de pasul greșit al FCSB-ului și a încheiat turul pe 2

CFR Cluj a pierdut meciul cu Hermannstadt, scor 0-1, din etapa cu numărul 15 a SuperLigii.

La flash-interviul de după meci, tehnicianul CFR-ului s-a arătat dezamăgit de jocul făcut de elevii săi, mai ales în compartimentul ofensiv.

„Din păcate, a fost un examen important pe care l-am picat. Campionatul e lung, dar în acest moment suntem triști, a fost un meci important și noi n-am arătat bine. Am avut o posesie bună a mingii, dar nu am fost incisivi și concreți în fața porții.

Din păcate, nu am fost periculoși. Am puține lucruri de spus. Pentru cât am avut posesia, n-am fost suficient de periculoși. Acest meci nu trebuia pierdut.

Am picat un examen important, inclusiv eu. Putem vorbi mult despre acest meci. Voiam să fim pe primul loc. Era important să nu facem un pas greșit, dar din păcate am făcut-o”, a spus Mandorlini.