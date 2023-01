Reacția lui Andrei Burcă după partida cu Farul Constanța: ”Suntem pe primul loc!”

Formaţia CFR Cluj este din nou lider în Superliga, după ce a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Farul Constanţa, în etapa a XXII-a.

La finalul meciului, Andrei Burcă a oferit mai multe declarații.

„Mă bucur că am câștigat, pentru că am avut un cantonament bun, greu și s-a văzut în această seară pentru că am reușit să ținem ritmul. Am pregătit toată săptămâna să încercăm să jucăm om la om, adică ne-am asumat multe riscuri.

Suntem pe primul loc, dar mai e mult de muncă, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Prima repriză s-a jucat agresiv și cu foarte bun pressing, de ambele părți, iar vântul nu ne-a ajutat nici pe noi, nici pe ei. Nu a fost așa mare intensitate în prima repriză, dar în a doua ne-am dat drumul și am reușit să câștigăm”, a spus Burcă.