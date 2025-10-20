Reacția lui Andrei Nicolescu după eșecul lui Dinamo cu Rapid: ”E frustrant. Doare foarte tare!”

Dinamo a pierdut, scor 0-2, pe Arena Națională, în fața Rapidului, în derby-ul rundei a 13-a din SuperLigă.

Andrei Nicolescu, președintele ”Câinilor”, i-a felicitat pe giuleșteni pentru victoria înregistrată, însă a subliniat că este dezamăgit de prestația jucătorilor săi, care nu îi aduce aproape de cupele europene.

”Trebuie felicitat Rapidul pentru victorie, a fost mai pragmatică, poate mai experimentată. Până la urmă rămâne rezultatul, în ciuda statisticilor. Și aseară (n.r. duminică,, 19 octombrie) au fost mai buni, au câștigat. Trebuie felicitați pentru asta. Am spus că au făcut un început de campionat foarte solid.

E frustrant… noaptea după un meci ca acesta este destul de grea. Puține cuvinte de spus… Acum e foarte important să menținem ritmul ăsta și să arătăm că suntem o echipă care anul ăsta ne batem pentru cupele europene. Un rezultat care doare, asta doare. Rezultatul cred că doare foarte tare!”, a spus Nicolescu, la Fanatik.