Reacția lui Bănel Nicoliță, după ce FCSB a revenit în Ghencea: ”Mă bucur că s-a făcut dreptate”

FCSB – CFR Cluj este derby-ul care va avea loc în etapa a patra din Superliga României.

”Roș-albaștrii” au anunțat oficial stadionul pe care se va juca meciul cu ardelenii. Astfel, FCSB a obținut aprobarea de a disputa derby-ul pe stadionul Steaua.

Bănel Nicoliță, fost jucător la FCSB în perioada ianuarie 2005 – august 2011, a vorbit despre revenirea fostei sale echipe în Ghencea. Nicoliță a spus că se va duce la meci însoțit de copiii săi și le va spune că pe acel stadion a înscris un gol împotriva lui Galatasaray, reușind să o califice pe FCSB în grupele Ligii.

”Mă bucur că în final s-a făcut dreptate, meritam să jucăm în Ghencea. Vă dați seama ce bucurie imensă va fi pentru suporterii steliști adevărați care vor fi la meciul cu CFR. Suntem nerăbdători să ajungem acolo și să susținem echipa așa cum am făcut mereu.

Eu, ca jucător, cât am jucat pentru Steaua(n.r. FCSB), mi-am dat viața și sunt sigur că suporterii fac asta până în momentul de față. Abia așteptăm să jucăm cu 30.000 de oameni în spate. Acolo e casa noastră și e clar că merităm să jucăm acolo. E făcut din bani publici.

Merg la meci, îmi iau fetele și o să le spun că pe acest teren tatăl lor i-a dat gol lui Galatasaray și a calificat echipa în Champions League. Acolo am trăit cele mai frumoase bucurii, acolo e acasă, acolo am jucat. Mi-am dorit și mereu am sperat că într-o zi vom reveni la noi acasă”, a spus Bănel Nicoliță, potrivit Fanatik.