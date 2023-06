Reacția lui Basarab Panduru după meciul contra celor din Kosovo: ”Am vrut egal? Am vrut să atacăm?”

Echipa naţională a României a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 0-0, cu selecţionata din Kosovo, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024.

După meci, Basarab Panduru a tras mai multe concluzii.

”Nu mi-a plăcut România! Încălzirea mi s-a părut mai bună decât cu o zi înainte. Dacă ar fi corect, la egalul ăsta am merita 0.5 puncte şi ei 1.5 puncte. Pentru prima dată la un egal… Așa apărut acest egal. Nu a fost OK egalul ăsta. Măcar aşa să împărţim punctele.

Nu știu ce au vrut ai noștri. Nu știu ce am vrut. Ce am vrut în prima repriză? Am vrut egal? Am vrut să atacăm? La Kosovo am văzut că a vrut să câștige. Dar nu știu ce am vrut noi. Că ne-a ieșit egalul… Îmi e îmi e frică la retur. Ne-a ieșit un 0-0 fără nicio idee”, a declarat Panduru, la Orange Sport.