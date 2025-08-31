Reacția lui Becali, după egalul de la CFR: „Interzice regulamentul să iasă Chiricheș?”

CFR-FCSB s-a terminat 2-2.

Partida a contat pentru etapa cu numărul 8 din Superligă.

După meci, Gigi Becali a oferit mai multe declarații.

Patronul echipei a fost întrebat de ce Vlad Chiricheș a fost schimbat, după doar 29 de minute.

„Interzice regulamentul să iasă Chiricheș? Nu este lipsă de respect aici. Respectul față de el e că la 37 de ani (n.r. 35 de ani) i-am prelungit contractul, că i-am spus că ulterior va rămâne în club. Echipa nu trebuie să piardă doar ca să arăt că-l respect eu pe el. Nu l-am schimbat că a greșit, ci că nu mai juca nimic. Asta e, îl ținem în club și nu mai pierde echipa. Dacă el nu avea evoluții bune, el nu ar mai fi avut contractul prelungit.

Nu a deranjat omul cu nimic, a zâmbit, a bătut palma. Foarte civilizat. Chiar dacă era supărat, ce să fac eu dacă un jucător e supărat când e schimbat.

Eu am văzut acum, o să-i propun să rămână în club, în lot nu mai. Asta n-o spun ca să-l critic pe Chiricheș. Spun doar ca să se știe cum ne pregătim strategia.

Îl respect, va rămâne în club toată viața cu noi, pentru că îl respectăm. Dar asta nu înseamnă că trebuie să joace, asta nu se poate!

Anul trecut, nu știți? I-am cerut tot asta. Și a rămas în club și a luat și aproape un milion de euro. E prea lent, cred că e o chestiune de vârstă. Nu e nicio jignire.

El nu se supără, că știe. Dacă era altul, dădea în pământ, că de ce a fost schimbat. El și-a văzut de treaba lui. Din moment ce permite regulamentul, ce vreți voi?”, a spus Becali.