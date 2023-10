Reacția lui Bergodi după victoria cu Poli Iași-Ce a spus despre Rrahmani: „A ratat un penalty care ne putea costa scump!”

Rapid a câștigat vineri seară acasă cu Poli Iași. Giuleștenii s-au impus cu 3-2.

Antrenorul Cristiano Bergodi a reacționat imediat după meci. Iată ce a spus italianul despre Rrahmani, cel care a irosit o lovitură de pedeapsă.

„A ratat un penalty care ne putea costa scump!”

„În ultimul timp n-are inspirație, este adevărat, dar nu putem spune ceva negativ despre el. A ratat un penalty care ne putea costa scump, dar după a alergat mult în față, mi-a plăcut. Vor veni momente mai bune pentru el, dar este important că am câștigat trei puncte foarte importante”, a spus Cristiano Bergodi, după meciul câștigat cu Poli Iași.

„A fost un meci unde am trăit periculos. Un meci, în general, bun. Am jucat bine, am ratat ocazii, am creat, dar păcat că am luat două goluri din faze fixe. Vom lucra și vom regla lucrurile. Am meritat, am ratat și un penalty în prima repriză, a doua repriză iar ocazii mari…

În Giulești ne împing suporterii de la spate și vreau să văd o echipă care își creează ocazii, care joacă în atac, dar uneori trebuie să și controlezi ritmul, jocul, pentru că nu putem să dominăm mereu. În general sunt bucuros, mai bine să avem o mentalitate ofensivă. Nu voiam să pierdem cele două puncte”, a mai spus antrenorul Rapidului.