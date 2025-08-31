Reacția lui Bogdan Andone după ce FC Argeș a ajuns pe locul 4 în Superliga: ”Nu mă interesează. Vreau să adunăm puncte”

FC Argeș a învins-o și pe Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a opta din SuperLigă.

Bogdan Andone a oferit o primă reacție la finalul partidei și a declarat că este mulțumit de prestația elevilorsăi, însă a precizat că el este interesat de punctele acumulate.

”Bineînțeles că sunt mulțumit de rezultat și fericit, dar… Cum ne și așteptam, a fost un meci extrem de dificil, probabil cel cu cea mai mare încărcătură mentală și emoțională, venind după trei victorii consecutive. Nu e simplu să te reîncarci, vine și această pauză, băieții o să aibă niște zile libere.

Am marcat repede cele două goluri, probabil a fost un declic mental, dar golul primit ne-a trezit la realitate. Am gestionat bine jocul, dar am ratat mult. Dacă făceam 3-1, era mult mai simplu. Sunt multe lucruri de făcut, dar cel mai important era să câștigăm și să gestionăm bine partida. Singurul minus e legat de ratări. Puteam să nu trăim până la final cu teama că vom fi egalați.

Noi avem 25 de jucători, fiecare are rolul său în echipă. I-am zis lui Caio că am încredere în el, chiar dacă avea șapte meciuri fără gol. I-am spus să fie liniștit, pentru că va marca. Mă bucur că a făcut-o. Înlocuitorul său, Ianis Pîrvu, a făcut un meci bun.

Sincer, nu mă interesează poziția din clasament, că e 4, 7 sau 9. Eu vreau să adunăm puncte. La fel a fost și în liga a doua, nu am avut obiectiv locul 1, 2 sau 3. Ne-am propus să intrăm în play-off, iar apoi promovarea.

Nu am făcut niște investiții să avem salarii mari, ci doar am adus jucători liberi. Încercăm să facem o echipă puternică, competitivă, să marcăm goluri, să jucăm plăcut, iar suporterii să fie mulțumiți!”, a declarat Bogdan Andone.

Piteștenii ocupă poziția a patra în clasament, cu 15 puncte acumulate.

Metaloglobus este pe penultima poziție, cu un singur punct și golaveraj -11.