Reacția lui Budescu după criticile primite: „O dată la 15 ani mai exagerez şi eu!”

Constantin Budescu, jucătorul celor de la Petrolul Ploiești, a fost ciricat în ultima vreme pentru aspectul său fizic.

Sătul de comentarii răutăcioase, fotbalistul a pus tunurile pe cei care l-au contestat. Iată cum și-a explicat Budescu comportamentul.

„O dată la 15 ani mai exagerez şi eu!”

„Îmi permit şi eu să exagerez o dată la 15 ani. De 15 ani se exagerează pe subiectul ăsta cu greutatea despre mine. Acum a fost o altă chestie, s-au făcut copiii mari, au văzut pe la televizor. După 15 ani mi-am permis şi eu să trimit câteva mesaje, nu ştiu dacă au fost îndreptăţite sau nu.

Chiar dacă acum sunt mult mai slab decât la meciul cu Hermannstadt. Când joci bine, e bine, când nu joci, nu e. Acea accidentare nu s-a produs din cauza kilogramelor pe care le aveam, din păcate mi s-a rupt tendonul. Nu ştiu dacă ştie cineva cât de grea este accidentarea asta.

A făcut acea poză, eu am mai păţit lucruri de astea. Am preferat să nu zic nimic, dar acum am preferat să zic şi eu nişte lucruri în plus. (Reporter: De ce sunt scursuri?) Probabil am greşit eu că am spus la modul general, la nervi nu am mai stat să văd.

Eu am slăbit, când am fost ultima oară în Arabia aveam 78 de kilograme. M-a tras accidentarea asta un pic în jos. Sincer, nu m-am cântărit de curând, dar am câteva kilograme în plus. Nu pot să spun că sunt slim fit. Nici nu am fost niciodată, în afară de ultima perioadă din Arabia.

S-a exagerat, eu de asta am zis. Am exagerat şi eu. O dată la 15 ani mai exagerez şi eu, de acum mai exagerez peste 15 ani. Sper să mai joc până atunci”, a declarat Constantin Budescu, conform celor de la digisport.ro.