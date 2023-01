Reacția lui Budescu după partida cu Mioveni: ”Se putea da şi roşu!”

Echipa CS Mioveni, ultima clasată în Superligă, a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Petrolul Ploieşti, scor 1-0, în etapa a 22-a din Superligă. A fost prima victorie a echipei CS Mioveni după patru luni şi jumătate.

La finalul meciului, Budescu a oferit mai multe declarații.

”Am făcut un meci prost. Am avut câteva ocazii, dar nu cred că meritam mai mult. Am început destul de prost, am încercat să egalăm. E schimbată. Chiar dacă sunt pe ultimul loc, de ce ne-a fost frică, nu am scăpat.

Au fost mai agresivi, în rest nu ne-au suprins. Ăsta e fotbalul. Din păcate, am pierdut. Se putea da şi roşu. Nu am fost pe genunchiul lui cu o forţă foarte mare, dar am avut piciorul ridicat şi, din păcate, l-am atins. Se putea da şi roşu, dar se putea da şi penalty pentru noi. Este echitabil.

Diferenţa de puncte este mică, dacă mai prindem două meciuri din astea, ne mutăm în cealaltă parte.

S-a vorbit foarte mult despre situaţia financiară, nu vreau să mai vorbesc şi eu. Sper să se rezolve. Suporterii sunt aproape de noi, dar trebuie să ne ajutăm şi noi prin rezultate”, a declarat Constantin Budescu la finalul partidei.