Reacția lui Carlo Ancelotti după înfrângerea din campionat: ”Uneori trebuie să citești mai bine situația!”

Echipa spaniolă Villarreal a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Real Madrid, într-un meci al etapei a 16-a din La Liga.

Real este pe locul secund în La Liga, cu 38 de puncte, aflându-se la a doua înfrângere stagională, iar Villarreal a urcat pe locul 5, cu 27 de puncte.

”Meci dificil. Ne-am complicat puțin. Nu ne-am apărat bine. Nu am început bine anul, ca anul trecut. Acum suntem concentrați pe Supercupă.

Uneori trebuie să citești mai bine situația. Dacă te presează bine adversarul, există posibilitatea să rezolvi cu o minge lungă. Îi avem pe Vinicius sau Valverde care pot face mereu curse. Uneori analiza noastră nu este bună.

Am preferat să folosesc jucători proaspeți. Am vrut să aduc energie în joc. Trebuie să ne recuperăm. A fost un joc în două sensuri. Am încercat să egalăm, dar nu am reușit”, a spus Carlo Ancelotti, potrivit Relevo.