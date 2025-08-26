Reacția lui Carlos Alcaraz după ce a apărut cu o tunsoare ”neobișnuită”: ”Nu e chiar atât de rău”

Carlos Alcaraz a apărut cu un o nouă înfățișare la US Open.

Sportivul spaniol are o tunsoare nouă, iar reacțiile au început să apară pe internet.

Frances Tiafoe a spus că tunsoarea este „oribilă”, iar John McEnroe s-a amuzat și el pe acest subiect. Drept urmare, Alcaraz a avut o reacție cu privire

Tenismenul l-a învins pe Reilly Opelka cu 6-4, 7-5, 6-4, în debutul de la US Open 2025.

„E o tunsoare foarte diferită față de precedenta, cu siguranță. Pur și simplu am simțit că părul meu este prea lung și am vrut neapărat să mă tund înainte de startul turneului.

La un moment dat, eram doar cu fratele meu și…a înțeles greșit cum funcționează mașina de tuns și a tăiat prea mult. Așa că, singura metodă de a repara asta a fost să-l rad complet, exact ceea ce am și făcut.

Sincer, nu e chiar atât de rău, cred. Nu prea îmi place părul meu deloc. Sunt genul de persoană care se gândește că va crește la loc în câteva zile, deci va fi bine în curând. Pur și simplu asta s-a întâmplat.”, a spus Carlos Alcaraz, conform puntodebreak.com.

„Sunt oameni cărora le place și alții cărora nu le place tunsoarea mea. Să fiu sincer, mă distrează mult reacțiile oamenilor, ăsta este adevărul (n.r. râde). Acum, nu pot să fac altceva decât să mă amuz pe seama a ceea ce spune lumea despre noua mea tunsoare.

Azi, a fost foarte amuzant când m-am făzut pe ecran în timp ce intram în arenă. A fost foarte ciudat să mă văd atât de alb și fără păr. Sper că mă va ajuta să fiu mai rapid (n.r. râde).”, a mai spus Alcaraz.