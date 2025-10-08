Reacția lui Cătălin Cîrjan după prima convocare la naționala mare

Cătălin Cîrjan a fost convocat pentru prima dată la naționala mare de Mircea Lucescu. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit cum a reacționat mijlocașul român la vestea cea mare.

„Când a auzit, Cătălin a fost foarte fericit și motivat. Mergând înainte (n.r. – După dezamăgirea de la naționala de tineret), el a devenit mai puternic”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Pe lângă Cătălin Cîrjan, Dinamo îl trimite la națională și pe Raul Opruț.

„Pentru Raul Opruț nu a fost o noutate, dar pentru Cătălin m-am bucurat ca un copil când am primit hârtia de la team manager.

L-am sunat, eram în trafic. Am simțit-o ca pe o bucurie personală. Copilul ăsta merită acest lucru. Poate sunt puțin egoist, dar am luat-o ca pe o reușită personală”, a dezvăluit oficialul lui Dinamo.