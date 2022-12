Reacția lui Cătălin Golofca după revenirea la FC Botoșani: „Vreau să mă bucur de fotbal atât timp cât o să mai pot să joc la un nivel ridicat!”

Cătălin Golofca, mijlocașul de 32 de ani, a semnat cu FC Botoșani. Fotbalistul va bifa astfel cel de-al 3-lea mandat la gruparea moldavă.

Jucătorul s-a despărțit de Sepsi la începutul lui decembrie, însă nu a rămas mult timp fără angajament. Iată ce a spus Golofca despre revenirea la Botoșani.

„Vreau să mă bucur de fotbal atât timp cât o să mai pot să joc la un nivel ridicat!”

„Înțelegerea mea cu Sepsi expira în vara lui 2023. M-am simțit foarte bine la Sfântu Gheorghe, clubul este condus de oameni de calitate, însă începusem să joc din ce în ce mai puțin de la venirea antrenorului Cristiano Bergodi.

Așa că am decis să plec, pentru că am ajuns la o anumită vârstă și vreau să mă bucur de fotbal atât timp cât o să mai pot să joc la un nivel ridicat. Am avut și alte oferte din Liga 1, însă am ales să mă întorc la FC Botoșani.

Aici am avut tot timpul evoluții bune și am fost apreciat de public și de oamenii din club și, în plus, sunt foarte aproape de casă”, a declarat Cătălin Golofca, pentru Monitorul de Suceava.